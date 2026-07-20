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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Rusya açıklarında dron saldırısına uğrayan gemide ölüme ilişkin soruşturma Açıklaması

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya kara sularında dron saldırısına uğrayan Panama bandıralı ticari gemide bir mürettebatın hayatını kaybetmesi üzerine adli soruşturma başlattı. Gemide 24 personel bulunuyor ve Endonezya vatandaşı olduğu değerlendirilen kişinin naaşı üzerinde otopsi yapılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya kara sularında dron saldırısına uğradıktan sonra Sarıyer açıklarına demirleyen Panama bandıralı ticari gemideki mürettebattan bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 16 Temmuz'da, Rusya kara sularında çok sayıda dron saldırısına maruz kalarak hasar gören gemiler arasında bulunan Panama bandıralı "ASOMATOS" isimli ticari geminin, olayın ardından seyrine devam ettiği belirtildi.

Geminin 17 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti kara sularına girdiği, Sarıyer Kısırkaya Plajı'nın yaklaşık 3 deniz mili açığında demirlediği aktarılan açıklamada, "Söz konusu saldırılar sırasında gemi personelinden bir kişinin hayatını kaybettiğinin Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesi üzerine derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Dron saldırısı sonucu hayatını kaybeden ve Endonezya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu değerlendirilen gemi personelinin naaşı üzerinde gerekli ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin yapılması ile gemide olay yeri inceleme ve delil tespit işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla görevlendirilen cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekibi deniz yoluyla gemiye intikal etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilk sözlü bilgilere göre, ticari gemide 24 personelin bulunduğu, bunların 3'ünün Rus liman görevlisi, 3'ünün Yunanistan, 4'ünün Mısır ve 14'ünün Endonezya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, 4 bin 751 metrik ton buğday yüklü geminin makine sistemlerinde herhangi bir arıza yaşanmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Geminin, 16 Temmuz 2026 tarihinde Rusya Devleti'nin Kavkaz Bölgesi açıklarında yükleme sırası beklediği esnada, 17 Temmuz 2026 günü saat 00.30'dan itibaren çok sayıda dron saldırısına maruz kaldığı, ilk dronun geminin sancak tarafına isabet ettiği, devam eden saldırılar sırasında ikinci dronun geminin bacası ile güvertesine isabet ederek sancak tarafındaki yaşam mahallinde hasara neden olduğu, üçüncü dronun ise geminin 3 numaralı vincine isabet ettiği, akabinde Kavkaz Trafik Kontrol Merkezi'nin yönlendirmesi doğrultusunda geminin güneye doğru seyre devam ettiği yönünde bilgi edinilmiştir. Görevlendirilen cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekibinin incelemeleri devam etmekte olup, olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca her yönüyle ayrıntılı ve kapsamlı soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Ümit Türk
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