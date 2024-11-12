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Meclis'ten onay çıktı, çocuksuzluk propagandası yasaklandı

Meclis'ten onay çıktı, çocuksuzluk propagandası yasaklandı
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Rusya Devlet Duması, çocuk sahibi olmama ideolojisinin propagandasını yasaklayan bir yasa tasarısını kabul etti. Yasa gereği çeşitli para cezaları uygulanacak.

Rusya'da çocuksuzluk propagandası yapmayı yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.

Parlamentonun alt kanadı olan Devlet Duması'ndan geçen tasarıya göre, çocuksuzluk propagandası yapan kişiler ve kuruluşlar belirlenecek ve bunlara çeşitli cezalar kesilecek.

5 MİLYON RUBLEYE KADAR CEZA

Yasa gereği memurlar dışındaki kişiler 100 bin ruble (yaklaşık 1000 dolar), memurlar 200 bin ruble (2 bin dolar), tüzel kişiler ise 800 bin rubleye (8 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılacak. Propagandanın medya araçlarıyla yapılması halinde 5 milyona (51 bin dolar) kadar para cezası kesilecek veya bunu yapan kuruluşun 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.

Söz konusu yasanın, geleneksel aile değerlerinin korunması amacıyla kabul edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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