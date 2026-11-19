Rusya, Çin ve ABD barış deklarasyonunda BM reformuna bağlılığını yinelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya, Çin ve ABD, barış deklarasyonunda BM'nin küresel sorunlarla mücadelede ve uluslararası barış ve güvenliğin etkin olabilmesi için reforme edilmesine bağlılığını teyit etti. Deklarasyon, BM reformuna bağlılık teyidini içeriyor.
Rusya, Çin ve ABD, barış deklarasyonunda, BM'nin küresel sorunlarla mücadelede, uluslararası barış ve güvenliğin etkin olabilmesi için reforme edilmesine bağlılığını teyit etti
Kaynak: AA