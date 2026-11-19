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Rusya, Çin ve ABD, barış deklarasyonunda, BM'nin küresel sorunlarla mücadelede, uluslararası barış ve güvenliğin etkin olabilmesi için reforme edilmesine bağlılığını teyit etti

Kaynak: AA