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Rusya: Batı Avrupa, Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya askeri destek sağlayarak barışı engellediğini, terör saldırılarını destekleyenlerin arabulucu olamayacağını söyledi. Ayrıca ABD ve AB'yi eleştirerek, Kiev'e verilen askeri teçhizatın meşru hedef olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel olduğunu belirterek, "Terör saldırılarını destekleyerek, barışçıl arabulucu olmak mümkün değil." dedi.

Sözcü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın Ukrayna için 500 milyon avro değerinde insansız hava araçları (İHA) ve hava savunma sistemlerinin alımını finanse etmeyi, Belçika'nın da Kiev'e 7 adet F-16 savaş uçağı teslim etmeyi planladığına dikkati çeken Zaharova, "Bu, Batı Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel olduğunu gösteriyor." dedi.

Zaharova, Avrupa'nın hem Ukrayna'ya askeri ve maddi destek sağladığını hem de krizin çözüm sürecine dahil olmaya çalıştığına işaret ederek, "Terör saldırılarını destekleyerek, barışçıl arabulucu olmak mümkün değil." diye konuştu.

Ukrayna'nın NATO ile Avrupa Birliği'ni (AB) Rusya ile doğrudan çatışmaya sürükleme niyetinde olduğunu söyleyen Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Belarus'u tehdit ettiğini dile getirdi.

Zaharova, Kiev'in, Belarus'u çatışmalara dahil etmeye ve çatışma alanını genişletmeye çalıştığını savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Belarus'un güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri alabileceklerini vurguladı.

" Kiev'e verilen askeri teçhizatı, meşru askeri hedef olarak kabul ediyoruz"

ABD'nin Ukrayna'ya destek sağlamasını eleştiren Zaharova, "Askeri teçhizatın Kiev yönetimine verilmesi, bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından öngörülemeyen sonuçlar doğurabilir. Bunları, meşru askeri hedef olarak kabul ediyoruz. Washington ile temaslarımızda bunu defalarca dile getirdik." ifadelerini kullandı.

Zaharova, ABD'de el konulan Rus diplomatik mülklerinin iade edilmesi gerektiğini belirterek, Amerikan tarafına bu konuda teklifler ilettiklerini, ancak Washington'un bununla ilgilenmediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçen hafta yayımlanan "2025 Çocuklar ve Silahlı Çatışma Raporu"nu değerlendiren Zaharova, bu raporda, Rusya'nın Ukrayna'daki durum bağlamında çocuk haklarının ihlal edilmesinden sorumlu tutulduğuna dikkati çekerek, "Guterres'in taraflı siyasi kararını şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Macron, ikili ilişkilerin çıkmaza girmesinden sorumlu"

Zaharova, Rusya'nın Fransa ve AB ile ilişkilerin derin kriz döneminde olduğunu belirterek, "Bu bizden kaynaklanmıyor. İlişkilerimiz, Batı'nın Rusya'ya karşı başlattığı hibrit savaş durumunda. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili ilişkilerin çıkmaza girmesinden şahsen sorumlu. Macron'un ekibi, ülkemizle savaş hazırlığını açıkça konuşarak, gerçeklik algısını, kendini koruma içgüdüsünü kaybetti." dedi.

Romanya Temsilciler Meclisinin, ülkenin Moldova ile birleşmesini öngören yasa teklifini onaylamasını değerlendiren Zaharova, "Birleşme, halk oylamasını gerektiriyor. Burada birleşme değil, ilhak söz konusudur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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