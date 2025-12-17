Haberler

Rusya, Ay'da Kuracağı Üs İçin Potansiyel Bölgeyi Belirledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, Ay'da inşa etmeyi planladığı üs için uygun bir konum belirlediğini duyurdu. Roscosmos, bu bölgenin keşif gezgini tarafından inceleneceğini açıkladı.

MOSKOVA, 17 Aralık (Xinhua) -- Rusya, Ay'da inşa etmeyi planladığı üs için uygun bir konum belirlediğini ve bu bölgenin bir Ay gezgini tarafından inceleneceğini duyurdu.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Uzay Sistemleri Departmanı Müdür Yardımcısı Denis Kutovoy salı günü yaptığı açıklamada, bir keşif gezgininin Ay üssü kurmak üzere uygun görülen bölgede toprak araştırmaları yürüteceğini söyledi.

Kutovoy, Roscosmos'un an itibarıyla insanlığın uzaya yayılmasına yönelik uzun vadeli hedefleri belirlemek üzere "deneysel bir temel" attığını belirtti.

Roscosmos'un tamamen robotik bir Ay üssü kurmayı hedefleyen Luna-Glob Ay keşif programı, kaydettiği ilerlemelerle insanlı Ay görevlerine destek olmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı
Yeni hızlı trenler geliyor, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor

Yeni hızlı trenler geliyor! İki büyükşehir arası 80 dakikaya düşecek
Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı

Kirasını böyle yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
Galatasaray'dan Griezmann bombası

Süper Lig devinden Griezmann bombası
Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı
FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız ismin eşinden tepki dolu paylaşım

Dünya attığı mesajı konuşuyor! Eşini listede göremeyince çılgına döndü
Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor

Tek gecede milyonlar! Yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor
'Çirkinler'e operasyon! 7 kişi tutuklandı, evlerden neler çıktı neler

"Çirkinler"e operasyon! Gizlendikleri evden neler çıktı neler
Krizi fırsata çevirdi, patlayan suda aracını yıkadı

"Krizi fırsata çevirmek" dedikleri bu olsa gerek! Gören şaştı kaldı
Pekin Müzesinde altın taç kazası: 2 kilogramlık eser yere düştü, 42 bin sterlinlik hasar oluştu

Dikkatsizliği 2 milyon TL'ye mal oldu
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Sık gaz çıkaranlar dikkat! Herkesin korkulu rüyası olan o hastalığa karşı koruyormuş

Herkesin korkulu rüyası olan o hastalığa karşı koruyormuş
'Türkiye'ye Biontech aşısı gelmedi iddiasına' yalanlama

Türkiye'ye "Biontech" aşısı gelmedi iddiası ortalığı karıştırdı
title