Rusya, Ay'da Kuracağı Üs İçin Potansiyel Bölgeyi Belirledi

MOSKOVA, 17 Aralık (Xinhua) -- Rusya, Ay'da inşa etmeyi planladığı üs için uygun bir konum belirlediğini ve bu bölgenin bir Ay gezgini tarafından inceleneceğini duyurdu.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Uzay Sistemleri Departmanı Müdür Yardımcısı Denis Kutovoy salı günü yaptığı açıklamada, bir keşif gezgininin Ay üssü kurmak üzere uygun görülen bölgede toprak araştırmaları yürüteceğini söyledi.

Kutovoy, Roscosmos'un an itibarıyla insanlığın uzaya yayılmasına yönelik uzun vadeli hedefleri belirlemek üzere "deneysel bir temel" attığını belirtti.

Roscosmos'un tamamen robotik bir Ay üssü kurmayı hedefleyen Luna-Glob Ay keşif programı, kaydettiği ilerlemelerle insanlı Ay görevlerine destek olmayı hedefliyor.