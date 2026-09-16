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Rusya: Avrupa askerleri Ukrayna'ya konuşlandırılırsa, bu doğrudan savaş ilanı olacak

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılması durumunda bunun "savaş ilanı" olacağını belirterek, "Devletin güvenliğiyle ilgili konularda Avrupalılarla herhangi bir anlaşma yapmayacağız." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılması durumunda bunun "savaş ilanı" olacağını belirterek, "Devletin güvenliğiyle ilgili konularda Avrupalılarla herhangi bir anlaşma yapmayacağız." dedi.

Bakan Lavrov, Yekaterinburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali'ne katıldı.

Festivalde konuşan Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin, "Müzakereler konusunda teklifler bekleyeceğiz. Ancak büyük beklentilerimiz yok. Hem ikili hem de üçlü formattaki müzakerelere hazırız. Müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik." ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, müzakerelerin taraflar için uygun olan herhangi bir ülkede gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Lavrov, Ukrayna konusunda belirledikleri hedeflerin bunu öngördüğünü kaydetti.

Lavrov, ABD ile temas halinde olduklarını dile getirerek, "Amerikalı meslektaşlarımız ikili diyaloğu yeniden başlatmayı teklif ediyor. Biz ayrıca temasları sürdürüyoruz. Ancak kapsamlı bir diyalog için ilişkilerin iyileştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Avrupalılarla güvenlik konusunda anlaşma yapmayacağız"

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırmayı planladığına dikkati çeken Lavrov, "Bu, Avrupa'nın hibrit değil, doğrudan savaş ilan etmesi anlamına gelecek." dedi.

Lavrov, Rusya'nın Avrupa ile güvenlik konusunda anlaşması ihtimaline dair ise "Avrupalılarla devletin güvenliğiyle ilgili konularda herhangi bir anlaşma yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri kopardığını belirten Lavrov, "Avrupa ülkelerinden biri bizimle ciddi diyalog kurmak istediğinde dinleyeceğiz, ancak kucağa atlamayacağız." şeklinde konuştu.

"Herhangi bir silahın uzayda konuşlandırılmasına karşıyız"

ABD'nin uzaya silah konuşlandırmasını değerlendiren Lavrov, "Nükleer silah dahil herhangi bir silahın uzayda konuşlandırılmasına karşı olduğumuzu söylüyoruz. Amerikalılar bunu istemiyor. Bu, iyi olmayan bir müzakere pozisyonu. Ancak biz olduğumuz yerdeyiz." dedi.

Lavrov, Rusya ile ABD arasında silahların kontrolüne ilişkin yeni bir anlaşma konusunda diyalog için zaman geldiğini söyledi.

"Erivan'ın AB konusunda karar alması gerekiyor"

Bakan Lavrov, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik eğilimine değinerek, "Erivan'ın bu konuda karar alması gerekiyor. Eğer üyelik süreci başladıysa, Ermenistan'ın AB'ye üyelik hazırlığını finanse etmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Sırbistan'dan örnek veren Lavrov, AB'nin Erivan'ı üyelik konusunda kandırabileceği öngörüsünde bulundu.

Kaynak: AA
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