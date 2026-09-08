Rusya, Almanya Başkonsolosluğu'nu ve Goethe Enstitüsü merkezlerini kapatacak

MOSKOVA, 8 Eylül (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, St. Petersburg kentindeki Almanya Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını duyurdu.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, konsolosluğun en geç 18 Eylül'e kadar tüm faaliyetlerini durdurması gerektiği belirtildi. Rusya'daki Goethe Enstitüsü kültür merkezlerinin de faaliyetlerini sonlandırması ve çalışanlarının 13 Eylül'e kadar Rusya'dan ayrılması gerektiği kaydedildi.

Bakanlık, ilgili diplomatik notaların, Almanya maslahatgüzarına iletildiğini bildirdi.

Söz konusu önlemlerin, Almanya'nın 7 Eylül'de Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nu ve eski adı Rus Bilim ve Kültür Evi olan Berlin'deki Rus Evi'ni kapatma kararına karşılık olarak alındığı kaydedildi. Almanya, ağustos ayının başında Leipzig Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü insansız hava aracının Rusya menşeli olduğunu öne sürerek söz konusu adımları atmıştı.

Kaynak: Xinhua