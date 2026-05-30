Rusya: AB Ülkelerinin İha'larla İlgili Suçlamaları Asılsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB ülkelerinde Rus İHA'ları tespit edildiği iddialarının dayanaksız olduğunu belirtti. Romanya'nın bir İHA olayı sonrası başkonsolosluğu kapatma kararına yanıt verileceğini söyledi.

MOSKOVA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği ülkelerinde Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) tespit edildiği şeklindeki iddiaların asılsız ve kanıttan yoksun olduğunu söyledi.

Zaharova cuma günü RT televizyonuna yaptığı açıklamada, "Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde İHA'lar tespit edildiği yönünde duyduğumuz tüm suçlamalar tamamen dayanaktan yoksundur. Önümüze ne bir gerçek ne bir materyal ne de bir kanıt konulmuştur" ifadelerini kullandı.

Zaharova, iddialara ilişkin ne Rusya tarafına ne de AB ülkelerindeki kamuoyuna bir kanıt sunulmadığına dikkat çekti.

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait bir İHA'nın Romanya hava sahasını ihlal ederek bir konut binasına çarptığını, olayda çıkan yangında 2 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bu olay üzerine Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğu'nu kapatma ve başkonsolosu istenmeyen kişi ilan etme kararı aldıklarını açıkladı.

Zaharova, bu karar doğrultusunda atılan adımlara en kısa sürede yanıt vereceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
