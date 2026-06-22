Haberler

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli hakim karşısına çıktı. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 9 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest kaldı.

  • Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla tutuklandı.
  • Operasyon kapsamında 19 şüpheliden 9'u tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı.
  • Aramalarda cep telefonu, bilgisayar, hard disk, evrak, firma kaşeleri, teklif mektupları ve döviz ele geçirildi.

Rüşvet operasyonunda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı.

SİLİFKE BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Belediyesinde görev yapan bazı kamu görevlileri ile belediye ile iş yapan yüklenicilerin rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde alınan ihbarlar doğrultusunda MASAK raporları, banka hareketleri, HTS ve PTS kayıtları ile iletişimin denetlenmesi tedbirleri kapsamında elde edilen deliller incelendi.

Ayrıca bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdikleri ifadelerde, belediye ile iş yapan yüklenicilerden hakediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildiği, bazı kişi ve görevlilere para teslim edildiği, doğrudan temin yöntemiyle yapılan bazı alımlarda usulsüzlükler gerçekleştirildiği ve belediye bağlantılı organizasyonlarda muvazaalı işlemler yapıldığı yönünde beyanlarda bulunduğu belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerde yer alan çok sayıda hususun HTS ve PTS kayıtları, banka hareketleri, MASAK raporları ve diğer maddi delillerle desteklendiğinin tespit edildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında 19 Haziran'da Silifke'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametleri, araçları, iş yerleri, Silifke Belediyesi binası ile Silifke Belediyespor Kulübü binasında yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, hard disk ve dijital materyal, ihale ve imar işlemlerine ilişkin evraklar, kullanıma hazır firma kaşeleri, kaşelenmiş ve mühürlenmiş teklif mektupları ile teklif zarfları ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait O., Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi E. D., Özel Kalem Müdürü Ersin S., Ayniyat Müdürü Erdoğan G., festival organizasyon yüklenicisi Erman F.K., Şerife Y. ve Osman Y.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCevoo:

gün ola devran döne....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

hırsızlara da gün doğar yani

yanıt1
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 3 ölü

Dünya Kupası'nın düzenlendiği ülkede saldırı şoku! Can kayıpları var
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
İran, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek

İran'da 5 gün boyunca uçuşlar duracak! Nedeni bu sefer çok farklı
Paylaşım yanlış anlaşılınca dakikalar içinde milyonlar onu tanıdı

Paylaşım yanlış anlaşılınca dakikalar içinde milyonlar onu tanıdı
Asrın felaketinde 'öldü' ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi

Asrın felaketinde öldü ama yaşıyor! Bir karışıklık hayatını değiştirdi
Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor