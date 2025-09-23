Rüşvet İddiasıyla Gözaltına Alınan Doktor Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı

BİRİ ADLİ KONTROL İLE 2 ŞÜPHELİ DE SERBEST

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K., 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen sekreter A.K. savcı tarafından serbest bırakılırken, doktor ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme ise doktoru adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Melek FIRAT/ AYDIN,