Rüşvet İddiasıyla Gözaltına Alınan Doktor Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K., 'bıçak parası' adıyla bilinen rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı. Sekreter serbest kalırken, doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BİRİ ADLİ KONTROL İLE 2 ŞÜPHELİ DE SERBEST
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K., 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen sekreter A.K. savcı tarafından serbest bırakılırken, doktor ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme ise doktoru adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Melek FIRAT/ AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel