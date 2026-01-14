Tahliye edilen avukat Rezan Epözdemir, cezaevinden çıktı

İSTANBUL'da yargılandığı rüşvet davasında hakkında tahliye kararı verilen Avukat Rezan Epözdemir, tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, 'rüşvet', 'FETÖ'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' iddiasıyla 14 Ağustos'ta tutuklandı. Epözdemir hakkında Yargıtay 5'nci Ceza Dairesi'nde görülen 'rüşvet' davasında yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye kararı verildi.

Kararın ardından Epözdemir, tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıktı. Cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılanan Epözdemir, gazetecilere açıklama yapmayacağını belirterek, "Teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi. Epözdemir, daha sonra ailesi ile birlikte araçla cezaevinden ayrıldı.