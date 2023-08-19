Rüşvet alırken suçüstü yakalanan liman başkanı, adliyeye sevk edildi (2)
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TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde su sporları işletmecisi Şükrü Öksüzoğlu'ndan, yeni aldığı 4 deniz aracının kayıt ve tescil işlemleri için 3 bin Euro rüşvet alan liman başkanı İlhan Emre Baş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutulandı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde su sporları işletmecisi Şükrü Öksüzoğlu'ndan, yeni aldığı 4 deniz aracının kayıt ve tescil işlemleri için 3 bin Euro rüşvet alan liman başkanı İlhan Emre Baş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Güncel