Rüşvet alırken suçüstü yakalanan liman başkanı, adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde su sporları işletmecisi Şükrü Öksüzoğlu'ndan, yeni aldığı 4 deniz aracının kayıt ve tescil işlemleri için 3 bin Euro rüşvet alan liman başkanı İlhan Emre Baş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutulandı.