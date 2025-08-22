Rüsumat No: 4 Anma Etkinliği Ordu'da Gerçekleştirildi

Kurtuluş Savaşı'nda Yunan gemilerini atlatan ve halkın dayanışmasıyla tekrar yüzdürülen Rüsumat No: 4 için düzenlenen anma etkinliğinde, geminin tarihi ve önemi vurgulandı. Etkinlikte, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililer konuşmalar yaptılar.

Ordu'da, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan gemilerini atlatmak için batırılıp halkın dayanışmasıyla tekrar yüzdürülerek dünya denizcilik tarihine geçen Rüsumat No: 4 için anma etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altın Ordu ilçesindeki İlkadım Anıtı'nda gerçekleştirilen "Kahramanlık Destanı Rüsumat No: 4" anma etkinliğinde, Rüsumat No: 4 Gemisi'nin 104 yıl önceki hikayesini anlattı.

Birebir ölçülerde yeniden inşa edilen Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'ni açtıklarını belirten Güler, "Burada aynı zamanda kültürü yaşıyoruz. Bu, Altın Ordu'nun çok önemli sembollerinden bir tanesi. Dolayısıyla güzel bir eser ortaya çıktı. Ordu'muz bütün güzelliklere layık bir şehir. Tarih bakımından da zengin." dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise Rüsumat No: 4'ün dünya denizcilik tarihinde battıktan sonra yüzdürülen tek savaş gemisi olduğunu söyledi.

Bu durumun, Orduluların birleştirici gücü ve kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Tepe, "Ordulu büyüklerimizle ne kadar övünsek, ne kadar gurur duysak hiç şüphesiz az. Ancak milletleri millet yapan, şehirleri şehir yapan geçmişteki şanla, şerefle dolu olan tarihlerine sahip çıkmakla oluyor." diye konuştu.

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuz da Rüsumat No: 4'ün tarihine ilişkin sunum yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ile kent orkestrasının sunduğu gösterinin ardından şarkıcı Gaye Aksu konser verdi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
500
