Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri Paneli Düzenlendi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı (İİKV) işbirliğinde "Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri" paneli, Rüstem Paşa Medresesi'nde düzenlendi.

Panel öncesinde organizatörlüğünü öğretim görevlisi Emre Atırcıoğlu'nun yaptığı "Rüstem Paşa Camii Çinilerinden Yansımalar" sergisi açıldı.

İİKV Kültür Sanat Koordinatörü hattat Mehmet Arif Vural, AA muhabirine, programın, panelin FSMVÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki enstitüsüyle ortaklaşa düzenlendiğini söyledi.

Vural, "Çini sanatı adına bu programın tarihe atılan ciddi bir imza olduğunu düşünüyorum. Rüstem Paşa Medresesi de Vakfımız tarafından birçok kültürel ve sanatsal faaliyetlerle kültür sanat merkezi haline gelmeye başladı." dedi.

FSMVÜ Dr. Öğr. Üyesi ve program koordinatörü Latife Aktan, yüksek lisans öğrencilerinin ortak çalışma yapma isteğiyle ortaya çıkan panelin, Rüstem Paşa Camisi ile ilgili uzun süredir gerçekleştirmeyi hayal ettiği bir proje olduğunu dile getirdi.

Caminin çinilerinin hem yerel hem de uluslararası literatürde önemli veri kaynağı olduğuna dikkati çeken Aktan, şöyle devam etti:

"Bizler eğitim bazında çini bölümünde tasarımlar yapıyoruz. Bu tasarımları yaparken atalarımızdan devraldığımız kültürümüzün ögelerini günümüze taşımaya çalışıyoruz. Kopya çalışmalarına doğru yapılmış olması durumunda karşı değilim. Bizler o günden esinlenerek bugün tasarımlar yapıyoruz. Çünkü Türk çini sanatının geçmişine baktığımız zaman devinim ve yenilik arayışı içerisindeki yüzyıllarca birçok ekol, üslup, tarz, uygulama denenmiş ve günümüze kadar gelmiş. Bu denemeler bizim için her biri ayrı bir çalışma, üslup ve tarz olarak karşımıza çıkıyor. Rüstem Paşa Camisi de işte burada çok önemli. Çünkü bütün ekollerin, üslupların motiflerini, renklerini, kompozisyonlarını burada görmek mümkün. Çiniyle ilgili herkesin bu camiyi görme zorunluluğu söz konusudur."

"Çok ciddi analitik çalışmalar, dijital çizimler, fotoğraf çekimleri yapıldı"

Aktan, cami çinilerinin bir kısmının müzayede yoluyla ve başka kanallarla yurt dışı müzelerine kaçırıldığını aktararak, çinilerin tarihte oryantalist ressamlara ilham verdiğini, birçok yerli ve yabancı ressamın tablolarında yer aldığını, hatta Yaşar Kemal'in "Deniz Küstü" romanında da kendine yer bulduğunu bildirdi.

Sahip olduğu devasa çini sayısı, yeni tasarımlar ve yol haritaları için caminin eşsiz bir esin kaynağı olduğuna işaret eden Aktan, "Caminin tümünde 77 bin 565 yaprak ve çeşidi var. Bütün bunlar için çok ciddi analitik çalışmalar, dijital çizimler, fotoğraf çekimleri yapıldı. Camiyi tamamen inceledik, bitti de değil, halen camiye her gittiğimizde yeni şeyler görmek mümkün." diye konuştu.

Paneli Rüstem Paşa Medresesi'nde düzenleyerek, cami kadar bilinmeyen medresenin de tanınmasına katkıda bulunmayı ve "Rüstem Paşa" ismini gündemde tutmayı amaçlandıklarını ifade eden Aktan, proje kapsamında çinilere dair tüm çalışmaları içeren bir kitap hazırlayacaklarını da belirtti.

Panelin açılışında, FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe ile İİKV Başkanı Said Yüce konuşma yaptı.

İlk oturumda, İİKV Sanat Koordinatörü Mehmet Arif Vural'ın oturum başkanlığında, Prof. Dr. Suphi Saatçi "Mimar Sinan ve Rüstem Paşa Camii Mimarisi", Dr. Öğr. Üyesi Latife Aktan "Tezlerin Hazırlık Süreci", Sevda Soysal "Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Yapraklar", Zeynep Güneysu "Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Hatai Motifleri", Songül Şimşek "Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Stilize Çiçekler" konulu sunum gerçekleştirdi.

İkinci oturumda ise Dr. Hamide Nur Özsoy "Rüstem Paşa Camii Çinilerindeki Çiçeklerin Morfolojisi", Selin Sadioğlu "Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Rumi Motifleri", Merve Pelit Çorbacıoğlu "Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Bulut Motifleri", Aynur Koç "Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Penç Motifleri" ve Nuray Taşçeken "Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Hat Sanatı" üzerine konuşma yaptı.