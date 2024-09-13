Üye Girişi
Haberler

Rus Turistlerin Türkiye'ye Ziyareti Kültürel Etkileşimi Güçlendiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'yi en çok Rusların ziyaret ettiğini belirterek, bu durumun iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi artırdığına ve ekonomiye katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, geçen yıl Türkiye'yi en fazla Rusların ziyaret ettiğini belirterek, turizmdeki bu potansiyelin, iki ülke halkları arasında kültürel etkileşimi güçlendirmenin yanı sıra ekonomiye ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı sağladığını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mumcu, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nda konuştu.

Forumda kültürler arası anlayışın güçlenmesi, kültürel mirasın korunması ve yeni ortak projelerin geliştirilmesi konularında somut öneri ve çözümler ortaya koyulacağına inandığını belirten Mumcu, Türkiye ile Rusya'nın son derece iyi ilişkilere sahip iki ülke olduğunu, ilişkilerin karşılıklı kültürel ve turistik etkileşimlerle daha da güçleneceğini ifade etti.

Mumcu, geçen yıl Türkiye'yi en fazla Rus misafirlerin ziyaret ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında 6,3 milyon Rus misafirimiz ülkemizi ziyaret etmiştir. Turizmdeki bu potansiyel, halklarımız arasında kültürel etkileşimi güçlendirmenin yanı sıra sanat, müzik, gastronomi ve geleneklerin deneyimlenmesi yoluyla ülkelerimizin ekonomilerine ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Türkiye ile Rusya arasındaki bu zengin kültürel ve turistik ilişkileri destekleyen ve geliştiren kültürel değişim programları, ortak turizm projeleri ve eğitim programları iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesine katkıda bulunacaktır."

Mumcu, dijital çağda sanatı ve kültürü sanal ortamda paylaşmanın öneminin arttığına işaret ederek, ortak dijital projeler ve sanal sergilerin, kültürel içerikleri daha geniş kitleye ulaştırma fırsatı sunacağını belirtti.

Türkiye'nin kültür ve sanat alanına, son yıllarda gururla paylaştıkları bir proje eklediklerini söyleyen Mumcu, şöyle konuştu:

"Dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye'nin kültürel mirasını zengin bir içerikle geniş kitlelere ulaştırmakta, yabancı sanatçıların katılımıyla da zenginleşmektedir. Halihazırda, 16 şehrimizde düzenlediğimiz festivallerimize sizleri de sanat gruplarınızla katılmaya davet ediyorum. Kültürel mirasımızın korunması ve tanıtılması konusundaki olanakları, ülkelerimiz arasında tesis edeceğimiz, bir benzerini turizm alanında gerçekleştirdiğimiz Kültür Karma Komisyonu kapsamında tartışabiliriz."

Mumcu, forumun, kültürel işbirliklerini daha da ileriye taşıyarak yeni fırsatların kapılarını açacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel

Batuhan Mumcu Türkiye Turizm

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 Yasa dışı bahis sayfasından Engin Polat reklamı: Burada zengin oldu

Yasa dışı bahis sitesi, Engin Polat üzerinden insanları kandırmaya çalıştı
Ali Erbaş, teşekkür için Mesut Özil'i çağırdı: Önemli bir iş başardın

Ali Erbaş, teşekkür için Mesut'u çağırdı: Önemli bir iş başardın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yalı Çapkını CANLI İZLE! 13 Eylül Yalı Çapkını 74. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! 14 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 14 Eylül Akrep, Boğa, Aslan burcu yorumu Arka Sokaklar CANLI izle! 13 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Eylül günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 16. bölüm TRT 1 HD izleme linki! LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? LGS PUANLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? LGS puanları iptal mi? Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI! POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler? Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? 15 EYLÜL'E DİKKAT! 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Aşk, kısmet, evlilik...
title