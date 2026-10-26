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Rus Tu-95MS uçakları Bering ve Çukçi denizleri üzerinde 13 saatten fazla uçtu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarının Bering ve Çukçi denizlerindeki uluslararası sularda planlı uçuş yaptığını bildirdi. Uçuşun 13 saatten fazla sürdüğü, uçaklara Su-35S savaş uçaklarının eşlik ettiği ve havada yakıt ikmali yapıldığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının, Bering ve Çukçi denizleri üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-95MS" tipi stratejik bombardıman uçakları, Bering ve Çukçi denizlerindeki uluslararası suların üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Uçuşun 13 saatten fazla sürdüğü ve bu uçaklara, Rus "Su-35S" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği belirtilen açıklamada, uçakların havada yakıt ikmali yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uçaklarımıza güzergahın belirli aşamalarında yabancı ülkelerin savaş uçakları eşlik etti. Rus uçakları, Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Baltık Denizi ve Karadeniz suları üzerinde düzenli olarak uçuş yapıyor. Tüm uçuşlar, hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştiriliyor."

Kaynak: AA
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