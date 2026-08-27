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Ozon Lojistik Tesislerine İHA Saldırısı: Yaralanan Yok

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Rusya'daki Ozon'a ait Orenburg ve Ufa lojistik tesisleri gece İHA saldırısına uğradı. Çalışanlar tahliye edildi, yaralanan olmadı. Orenburg merkezi faaliyete dönerken Ufa'daki tesis küçük hasar nedeniyle geçici kapatıldı.

Rusya'da e-ticaret platformu Ozon'a ait Orenburg ve Ufa şehirlerindeki lojistik tesislerinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı bildirildi.

Ozon'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Orenburg ve Ufa şehirlerindeki lojistik tesislerinin gece saatlerinde İHA saldırısına uğradığı belirtildi.

Tesislerdeki tüm çalışanların tahliye edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların ardından tesislerde yangın çıkmadığı, Orenburg'daki lojistik merkezin faaliyetlerine yeniden başladığı ifade edildi.

Ufa'daki lojistik merkezinde küçük çaplı hasar oluştuğu belirtilen açıklamada, tesisin ayrıntılı inceleme yapılması amacıyla geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.

Ukrayna, son dönemde Rusya merkezli e-ticaret platformları Wildberries ve Ozon'a ait depo ve lojistik tesislerini İHA saldırılarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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