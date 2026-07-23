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Rusya'nın Moskova bölgesinde savaş uçağı eğitim sırasında düştü

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Rusya Savunma Bakanlığı, bir savaş uçağının Moskova bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştüğünü, pilotun fırlatma sistemiyle kurtulduğunu ve yerde hasar olmadığını açıkladı. Kazaya teknik arızanın neden olduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğü belirtilen açıklamada, "Pilot, fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Pilotun hayati tehlikesi yok. Uçak ıssız bir yere düştü. Yerde yıkım yok." ifadelerine yer verildi.

Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı aktarılan açıklamada, kazaya teknik arızanın neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın modeline dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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