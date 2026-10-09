Rus saldırılarında Zaporijya ve İvano-Frankivsk'te 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun Zaporijya ve İvano-Frankivsk şehirlerine yönelik hava saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

DSNS'ye ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece ülkenin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Zaporijya kentinin hedef alındığı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın İvano-Frankivsk şehrine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü ifade edildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada da Rus ordusunun bu gece ülkeye fırlattığı 136 adet farklı tipte insansız hava aracından (İHA) 114'ünün etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA