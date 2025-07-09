Rus Ressam ve Eşinden İslam'a Geçiş

Rus Ressam ve Eşinden İslam'a Geçiş
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Aydın'da yaşayan Rus ressam Prof. Dr. Viledaımır Eroshkın ve eşi Valentına Eroshkın, düzenlenen ihtida merasiminde İslamiyet'i seçti. Müftü Hasan Güneş tarafından bilgilendirilen çifte Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça eserlerinden oluşan kitap seti hediye edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rusya vatandaşı ressam ve grafik tasarımcısı Prof. Dr. Viledaımır Eroshkın ve eşi yazar filolog Valentına Eroshkın'a İslamiyet'i seçti.

İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde, müftü Hasan Güneş tarafından Eroshkın çiftine İslam dini hakkında temel bilgiler verildi.

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan çifte, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi.

Çiftin, Aydın'da yaşayan kızlarını ziyarette İslam dinini araştırıp etkilendikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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