Haberler

Rus Kruvaziyer Amasra Limanı'na Demir Attı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Soçi kentinden gelen 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'nda 904 yolcu ve 438 mürettebatıyla durakladı. Turistler, Amasra'nın tarihi ve turistik yerlerini gezmek üzere limandan ayrıldı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 904 yolcu ve 438 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den beri buraya 83. seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Karabük'ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya yılın 24. seferini yapan geminin akşam Samsun'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti

Çalıştığı iş yerinde, elleri ve kolları bağlanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.