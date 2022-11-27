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Rus kadın, Türkiye'ye neden geldiklerini anlattı! Gerekçeleri çok ilginç

Güncel Haberler

Rus bir kadın, Türkiye'ye gelme nedenleri hakkında bir video çekti. Rusya'da bekar erkek kalmadığı için Türkiye'ye geldiklerini söyleyen kadının gerekçesi hayli ilginç olarak yorumlandı.

Rus kadınların Türkiye'ye geliş nedeni merak konusu olmuştu. Genç bir Rus kadın, Türkiye'ye neden geldiklerini çektiği bir videoda anlattı.

"RUSYA'DA BEKAR ERKEK KALMADI"

Rus genç kadın video paylaşımında, "Benim Rus kız arkadaşların artık Türkiye'ye geliyor. Çünkü Rusya'da bekar erkek kalmadı ki. Sizde diyorsunuz ki neden geliyorlar. Sebebi bu işte " ifadelerini kullandı.

İLGİNÇ OLARAK KARŞILANDI

Genç kadının bu sözleri, hayli ilginç olarak karşılandı. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulunuldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Türkiye Rusya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

cemil karaca :

İzmir'e gelin .

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