Haberler

AK Partili Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesinin Tanıtım Yüzü Seçildi

AK Partili Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesinin Tanıtım Yüzü Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesi İşletme Fakültesinin yeni tanıtım yüzü olarak belirlendi. Kadak, üniversitenin resmi iletişimlerinde ve uluslararası yayınlarda yer alacak.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, TBMM'nin en genç milletvekillerinden İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesinin tanıtım yüzü seçildi.

AK PARTİLİ KADAK, OXFORD'DA TANITIM YÜZÜ OLDU

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Oxford Üniversitesi İşletme Fakültesinin Yönetici İşletme Yüksek Lisansı programından mezun olan Kadak, üniversitenin yeni tanıtım yüzü oldu.

Kadak, Oxford Üniversitesinin resmi e-postaları, tanıtım materyalleri ve Financial Times gibi uluslararası mecralarında yer alacak.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi

Bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmiyor, aidatını ödemeyene icra ve haciz geliyor

Ev sahibi ya da kiracı fark etmiyor! Ödemeyene icra ve haciz kapıda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.