AK Partili Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesinin Tanıtım Yüzü Seçildi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesi İşletme Fakültesinin yeni tanıtım yüzü olarak belirlendi. Kadak, üniversitenin resmi iletişimlerinde ve uluslararası yayınlarda yer alacak.
Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, TBMM'nin en genç milletvekillerinden İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesinin tanıtım yüzü seçildi.
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Oxford Üniversitesi İşletme Fakültesinin Yönetici İşletme Yüksek Lisansı programından mezun olan Kadak, üniversitenin yeni tanıtım yüzü oldu.
Kadak, Oxford Üniversitesinin resmi e-postaları, tanıtım materyalleri ve Financial Times gibi uluslararası mecralarında yer alacak.
