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Rum Motosikletlilerin Eylemi Sınır Kapılarını Durdurdu

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GKRY'de Rum motosikletliler, 1996'da KKTC sınırını ihlal ederken ölenleri anmak için gösteri yaptı; Metehan, Ledra Palace, Lokmacı ve Astromerit sınır kapılarında geçişler tedbir amaçlı bir süre durduruldu, ardından normale döndü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırlarını ihlal ederken 1996'da hayatını kaybedenler için gösteri yapan Rum motosikletliler, iki tarafı ayıran bazı sınır kapılarında geçişlerin durmasına sebep oldu.

KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Rum motosikletlilerin eylemleri sırasında Metehan, Ledra Palace ve Lokmacı sınır kapılarında geçişler, tedbir amaçlı bir süreliğine durduruldu.

Rum motosikletlilerin eylemleri nedeniyle Bostancı Sınır Kapısı'nın üst tarafındaki GKRY kontrolündeki Astromerit Sınır Kapısı'nda da geçişler bir süreliğine yapılamadı.

Rum motosikletlilerin eylemlerinin ardından tüm kapılarda geçişler tekrar başlatıldı.

GKRY'deki çeşitli sınır kapılarında Rum motosikletlilerin, 1996'da Derinya'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırlarını ihlal ederken çıkan olaylar sırasında ölen Tasos İsak ve Solomos Solomu'yu anmak üzere eylem yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: AA
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