Rum basını GKRY'nin İsrail'den Drone Dome ve Iron Dome almak istediğini öne sürdü

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), İsrail'den yeni hava savunma sistemleri almak üzere hazırlıklara başladığı ileri sürüldü.

Rum basınına yansıyan haberlerde, GKRY'nin, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) için "Drone Dome", "Lite Beam" ve "Iron Dome" gibi sistemleri almak için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Phileleftheros'un internet sitesinde yayımlanan haberde, RMMO'nun, insansız hava araçlarını tespit etmek, tanımlamak ve etkisiz hale getirmek için kullanılan "Drone Dome", kısa menzilde küçük hava tehditlerine karşı koymak için tasarlanmış yüksek enerjili lazer sistemi "Lite Beam" ve roketlere, top mermilerine, havan toplarına ve diğer hava tehditlerine karşı tasarlanan İsrail yapımı Iron Dome'yi (Demir Kubbe) envanterine katmayı hedeflediği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Rumların, daha fazla İsrail hava savunma sistemi satın alınması konusunda istekleri ve hazırlıkları olmasına rağmen bu konuda henüz nihai bir karar alınmadığı belirtildi.

GKRY'nin İsrail ile 2025'te yaptığı anlaşma gereği, "Barak MX" hava savunma sisteminin bir bataryasının daha RMMO'ya teslim edileceği ifade edilirken, orduda kullanılan Rus yapımı "Tor-M1" ve "Buk" gibi sistemlerin de envanterde kalmaya devam edeceği ileri sürüldü.

Kaynak: AA