ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya ve Ukrayna'nın barış için tavize hazır olmadığını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile Rusya'nın aralarındaki savaşı sona erdirme konusunda çok istekli bir görüntü ortaya koymadıklarını ve bu konuda "taviz vermeye hazır olmadıklarını" söyledi.

Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili sorularını cevapladı.

Barış umudunun, gelinen noktada "pek parlak görünmediğini" ifade eden Rubio, "Taraflardan herhangi birinin, bir anlaşmaya varmak için gerekli tavizleri vermeye hazır olduğuna dair bir işaret yok." dedi.

Rubio, savaşın "askeri bir çözümü olmadığını" ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, özellikle Rusya'nın, savaşı sona erdirmek adına taviz vermeye isteksiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Ukrayna'ya silah satmaya devam ettiği için Kiev ile Moskova arasında "tarafsız bir arabulucu" olmadığını kabul eden Rubio, Washington'ın Kiev'e verdiği desteğin Orta Doğu'daki savaştan "etkilenmediğini" dile getirdi.

Rusya'ya yaptırımlarda esnek davranıldığı yönünde eleştiri aldı

Temsilciler Meclisi üyesi Jim Costa, Dışişleri Bakanı Rubio'ya yönelik, ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarda yeterince katı bir program uygulamadığı yönünde eleştiride bulundu.

Bu eleştirinin doğru olmadığını savunan Rubio, Ukrayna'ya silah satışlarına devam ettiklerini yineleyerek "Ayrıca şu an konuştuğumuz bu dakikalarda bile Rusya'ya yönelik devasa boyutlarda yaptırımlar uygulamayı sürdürüyoruz." dedi.

Rubio, Costa'nın bu yaptırımların sık sık kesintiye uğradığını belirtmesi üzerine, "Hayır, yaptırımların büyük çoğunluğu hala yürürlükte. Sadece, küresel piyasaya daha fazla petrol arzı sağlamak ve fiyatları istikrara kavuşturmak amacıyla, sınırlı bir süre için askıya alınan bazı yaptırımlar söz konusu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rubio, ABD Kongresi'ndeki duruşmada, Trump yönetiminin Güney Amerika ülkelerine yönelik politikaları ve Afrika'ya gereken önemin gösterilmemesi konusunda eleştiriler aldı.