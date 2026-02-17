Haberler

Karabağ'daki sözde rejimin eski yöneticisi Vardanyan'a 20 yıl hapis cezası verildi

Güncelleme:
Azerbaycan'da yargılanan eski Ermeni 'devlet bakanı' Ruben Vardanyan, terörizmi finanse etme ve savaş suçları işleme suçlamalarıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Azerbaycan'da yargılanan Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski "devlet bakanlarından" Ruben Vardanyan, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakü Askeri Mahkemesinde "terörü finanse etme", "yasa dışı silahlı grupların oluşumunda ve faaliyetinde yer alma", "savaş suçu işleme" gibi suçlardan yargılanan Vardanyan'ın yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Mahkemede, Vardanyan'ın 20 yıl hapis cezasına çarptırılması yönünde karar alındı.

Daha önce Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan milyarder iş insanı Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkarak Karabağ'a gelmiş ve sözde Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı.

Kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtilen Vardanyan, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Azerbaycan aleyhine kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Vardanyan, Azerbaycan'ın 19 Eylül 2023'te başlattığı antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'a geçmek isterken gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

