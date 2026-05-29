Haberler

Ruanda-Türkiye dostluğunu anlatan katalog, Kigali'de tanıtıldı

Ruanda-Türkiye dostluğunu anlatan katalog, Kigali'de tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ruanda'daki Kigali Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Ruanda-Türkiye Barış ve Dostluğa Armağan' adlı katalog tanıtıldı. Eser, iki ülke arasındaki kültürel bağları ve ortak halkbilimi çalışmalarını kayıt altına alan ilk yazılı eser olma özelliği taşıyor.

Ruanda'daki Kigali Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından hazırlanan "Ruanda- Türkiye Barış ve Dostluğa Armağan" adlı kataloğun tanıtım programı gerçekleştirildi.

Ruanda ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini, kültürel birlikteliği ve ortak değerleri kayıt altına alan eser, davetlilerden takdir topladı.

Kigali YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, burada yaptığı konuşmada, kataloğun hazırlanış süreci, içeriği ve ortaya çıkış hikayesine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Katılımcılar, Ruanda ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşimi yansıtan çalışmayı yakından inceleme fırsatı buldu.

Kataloğun takdim yazıları, YEE Başkanı Abdurrahman Aliy ve Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Aslan Alper Yüksel tarafından kaleme alındı.

Eserde, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sunan ortak çalışmalar ile halk kültürüne ilişkin önemli unsurlar bir araya getirildi.

"Ruanda-Türkiye Barış ve Dostluğa Armağan" kataloğu, Ruanda ile Türkiye arasında gerçekleştirilen ilk ortak halkbilimi çalışması olmasının yanı sıra iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini yazılı eserle kayıt altına alan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Katalog, akademik ve kültürel yönünün yanı sıra Türkiye ile Ruanda arasında kurulan dostluk ve gönül köprüsünün kalıcı bir nişanesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var

Şanlı fethin yıl dönümünde alandakileri coşturan sözler
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Sel Hatay'ı adeta yuttu

Sel kenti adeta yuttu
Kebapçı damattan sıra dışı sürpriz! Buketi gören dönüp bir daha baktı

Damattan geline sıra dışı sürpriz! Buketi gören dönüp bir daha baktı
Piknik keyfi kabus gibi bitti! Yağmurdan kaçarken yıldırım çarptı

Piknik keyfi kabus gibi bitti! Yağmurdan kaçmak isterken...
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi