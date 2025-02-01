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Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
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Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Charles Kayonga, Düzce Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Ruandalı öğrencilerle bir araya gelerek eğitim ve kültürel etkileşim üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Charles Kayonga, Düzce Üniversitesine (DÜ) ziyaret gerçekleştirdi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Kayonga, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Ruandalı öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette, üniversitenin uluslararası alandaki eğitim ve kültürel etkileşimi adına fikir alışverişinde bulunuldu.

DÜ'nün uluslararası öğrenci politikaları hakkında bilgi alan Büyükelçi Kayonga, Ruanda'daki eğitim sisteminin gelişmesine katkı sağlamak adına Türk üniversiteleriyle daha fazla işbirliği yapılmasının önemini vurgulayarak, Türkiye'nin uluslararası öğrencilere sağladığı fırsatları değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tahir Güney de yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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