RTÜK ve IBU'nun Üsküp'teki çalıştayı yapay zeka ve medya etiğini ele alıyor

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) işbirliğinde 15. Uluslararası Gelecekle İletişim Çalıştayı düzenlendi.

IBU Kampüsünde düzenlenen çalıştayın açılışına Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, ülkedeki Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri, akademisyen, öğrenci ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Aktaş, burada yaptığı konuşmada, yapay zekanın medyadaki etkilerine değinerek, çalıştayda medya etiği hususunda değerlendirmeler yapılacağını söyledi.

Aktaş, çalıştayın son derece önemli olduğunu ifade ederek, katılımcı üniversite öğrencilerinin çalıştaya büyük önem vermeleri gerektiğine dikkati çekti.

RTÜK Başkanı Daniş de çalıştayın konusunun son gelişmeler ışığında yapay zeka, medya etiği ve dijital güvenlik olacağını belirtti.

Daniş, "Gelenekselleşmiş bu çalıştaylarımızla beraber amaçladığımız şey bizim gönül coğrafyamızda, medya alanında hem özel sektör tarafında hem kamu tarafında hem de özellikle son yıllardaki dijital gelişmelerin ışığında geniş bir ağ oluşturabilmek. Bunu da büyük ölçüde başardığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Çalıştaya 2009'dan bu yana 28 ülkeden 619 öğrenci katıldı

IBU Rektörü Bulut da çalıştayın başarılı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah buradan çıkacak sonuçlarla, medya ahlakına, iletişim etiğine, yapay zekanın ve hızlı iletişimin yaşandığı dönemde çok ufuk açıcı, yol gösterici neticelere ulaşırız." dedi.

RTÜK Üyesi Fatma Çeliker de Kurulun 2009'dan bu yana büyük bir istikrar ve vizyonla sürdürdüğü Gelecekle İletişim Çalıştayı'na bugüne kadar 28 ülkeden 619 öğrenci katıldığını anımsattı.

Eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve çalıştayın özel konuğu Prof. Dr. Mustafa İsen de yapay zekanın çok farklı boyutlarının, özellikle ahlak ve egemenlik boyutunun konuşulduğu çalıştayın önemine değinerek, insanlık tarihinin bir bakıma hafızasını koruma ve tecrübelerini gelecek kuşaklara aktarma çabalarının tarihi olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay akademik bildiri sunumlarıyla devam etti.

Kaynak: AA