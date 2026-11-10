RTÜK Üyesi Keser sınırsız yayın yasağının basın özgürlüğünü yok ettiğini söyledi

(ANKARA) - RTÜK Üyesi Tuncay Keser, sınırsız ve süresi belirsiz yayın yasaklarının basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını ortadan kaldırdığını belirterek, yayın yasaklarının belirlilik ve ölçülülük ilkelerine uygun olması gerektiğini vurguladı. Keser, Anayasa Mahkemesi'nin kararını hatırlatarak, haber verme özgürlüğünün yasal güvence altına alınması çağrısı yaptı.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sınırsız yayın yasağı olur mu? Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı, demokrasinin temel ilkelerindendir. Basına yönelik müdahalelerde çok hassas, ölçülü ve eşit bir tutum içinde olunması basın özgürlüğü ve çoğulculuk açısından temel bir gerekliliktir. Bu nedenle, yayın yasaklarının da belirlilik ve ölçülülük ilkelerine uygun; kapsam ve süre bakımından açık ve öngörülebilir olması zorunludur. '…dosya hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. hakkında yayın yasağı getirilmesine...' şeklindeki, sınırları ve süresi belirsiz yayın yasağı kararları, basının haber verme/halkın haber alma hakkını ortadan kaldırmaktadır.

Haber verme sınırlarının yasayla güvence altına alınması temel ve acil bir gerekliliktir. Özgürlüklerin hukuki güvencesi olmazsa keyfilik artar. Anayasa Mahkemesi (Başvuru Numarası: 2014/19270): '…ifade ve basın özgürlükleri yönünden oluşturduğu tehlikenin ağırlığı doğrultusunda yayım yasağı; kamu otoriteleri tarafından gerçekleştirilebilecek muhtemel suistimalleri engelleyecek belirli ve kesin kurallar ile sıkı denetim öngören özel bir kanuni düzenleme uyarınca gerçekleştirilmelidir. …önleyici bir tedbir olarak yayım yasağı uygulanması yönünden 'öngörülebilirlik' ve 'belirlilik' ölçütlerini sağlamadığı tespit edilen 5187 sayılı Kanun'un 3. maddesinin ikinci fıkrasının kanunilik şartını karşılamadığı sonucuna varılmıştır.'"

Kaynak: ANKA