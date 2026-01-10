Haberler

RTÜK Üyesi Davulcu, Çorum'da öğrencilerle dijital çağın fırsat ve risklerini konuştu

RTÜK Üyesi Davulcu, Çorum'da öğrencilerle dijital çağın fırsat ve risklerini konuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu, Çorum'da düzenlenen söyleşide öğrencilere teknoloji kullanımı ve medya okuryazarlığı hakkında bilgiler verdi. Davulcu, dijital dünyanın etkileri ve gençlerin bilinçli birer tüketici olması gerektiğini vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu, Çorum'da öğrencilere söyleşide bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Davulcu, Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen "Dijital Yerlilerle Aynı Salonda, Aynı Dilde Buluşma" söyleşisinde teknoloji kullanımı ve medya okuryazarlığı hakkında görüş ve düşüncelerini öğrencilerle paylaştı.

Programda sosyal medya içeriklerinin etkileri, dezenformasyonun genç zihinlerdeki yansımaları ile dijital dünyada ahlak, mahremiyet ve hakikat bilinci konuları örnekler üzerinden tartışıldı.

?Söyleşide teknolojinin nötr bir araç olduğunu belirten Davulcu, "Teknoloji başlı başına iyi ya da kötü değildir, onu iyiye ya da kötüye dönüştüren, onu kullanan insanın niyeti, bilinci ve sorumluluğudur. Gençler dijital çağın sadece pasif birer tüketicisi olmamalı. Soru soran, düşünen, itiraz eden ve tartışan gençler, sürecin bilinçli öznesi olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yakını boğazını kesip...
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yakını boğazını kesip...
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı