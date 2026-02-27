Haberler

RTÜK Üyesi Davulcu'dan "Dezenformasyon çağında yeni medya ve gençlik" söyleşisi

Hasan Davulcu, Amasya Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek yapay zeka, sosyal medya ve dezenformasyonla mücadele hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin dijital medya ile bilinçli bir şekilde nasıl etkileşim kuracaklarına dair düşüncelerini paylaştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu, Amasya Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Mustafa Gül'ün yaptığı söyleşide Davulcu, yapay zeka, sosyal medya, RTÜK'ün görevleri, dezenformasyonla mücadele başlıkları altında öğrencilere bilgi verdi.

Davulcu, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi nezdinde Amasya Üniversitesine ve katılım sağlayan gençlere teşekkür ederek, "Umarım kardeşlerimizin aklında, zihninde ve kalbinde iz bırakmışızdır. Onlara yeni medyayı kullanma yolunda katkımız olmuştur. Malum, onlar dijital yerliler, biz dijital göçebeleriz. Biz göçüp gidiyoruz ama onlar dijitalle yaşamaya alışmak ve bilinçli kullanmak zorunda. Bu kaçınılmaz bir gerçek, bunu kabullenmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda Rektör Turabi, Davulcu'ya teşekkür belgesi verdi. Ardından Turabi ve Davulcu, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini seslendirdi.

