RTÜK'ten Prime Video'ya "Aşkın Gücü" Cezası: Yüzde 3 İdari Para ve Programın Katalogdan Çıkarma Cezası

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Prime Video'ya "Aşkın Gücü" adlı yarışma programında "kadınları aşağılayıcı ve istismar edici" içerikler nedeniyle yüzde 3 idari para cezası ve programın katalogdan çıkarılması cezası verdi.

RTÜK Üst Kurulu'nun toplantısında ele alınan programda; "cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapseden, kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştıran, karar alma süreçlerinden dışlanmasını normalleştiren ve kadınları belirli davranış kalıplarına zorlayan içeriklerin yer aldığı" tespiti yapıldı.

Kurul değerlendirmesinde, programda kadınların bedensel, duygusal ve psikolojik açıdan bir nesne ya da meta gibi sunulduğu; kadınların duygusal durumlarının reyting ve ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü, erkekler arası rekabette ise bir "ödül" ya da "sebep" olarak konumlandırıldığına dikkat çekildi.

Bu gerekçelerle RTÜK, Prime Video'nun "Aşkın Gücü" adlı programının, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan "kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" hükmünü ihlal ettiğine karar verdi.

Kurul, ihlal nedeniyle ilgili yayıncıya yüzde 3 idari para cezası ve programın katalogdan çıkarılması yaptırımını uyguladı.