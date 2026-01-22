RTÜK'ten 1 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 1 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma devlet büyüklerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan yayınlar ile müstehcenlik ve LGBT propagandası içeren yapımlara ilişkin idari yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre; Üst Kurul, Ekrem Açıkel'in sunuculuğunu yaptığı 'İçinizden Biri' adlı programdaki yayın ihlallerini değerlendirdi. Kabine'de görevli bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanının önlük giymiş görüntüleri ekrana yansıtılarak sözde karne notu verilen programda, eleştiri sınırını aşan suçlayıcı, itibarsızlaştırıcı, aşağılayıcı ve itham edici yorumlara yer verildiği tespit edildi. Bu gerekçelerle, ilgili kanala 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yer alan 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz. Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

'JASMİNE' DİZİSİNE İLİŞKİN ÜST SINIRDAN CEZA

Üst Kurul, dijital platformda yayınlanan 'Jasmine' dizisine yönelik yayın ihlalleri tespitlerini de görüştü. Dizinin 2, 4 ve 6'ncı bölümlerinde yer alan bazı sahnelerde cinselliği bir yaşam standardı oluşturmak için kullanmanın sıradanlaştırılarak sunulduğu, hatta bu içeriğin bir eğlence formatına dönüştüren diyaloglar ve görsellerle birlikte ekrana getirildiği bunun da özellikle genç izleyiciler üzerinde zihinsel, psikolojik ve ahlaki açıdan olumsuz nitelikte etkilere neden olabileceği vurgulandı. İlgili dijital platforma, 6112 sayılı Kanun'da düzenlenen 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlalden katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

LGBT'NİN SIRADANLAŞTIRILMASINA ÜST SINIRDAN CEZA

Dijital platformda yayınlanan 'Passages' filmindeki yayın ihlalleri tespitleri Üst Kurul gündemine alındı. Çok sayıda müstehcen sahneye yer verilen film içeriğinde; eş cinsellik ve evlilik dışı ilişkinin sıradanlaştırıldığı tespit edilirken, bu durumun aile kurumunu itibarsızlaştırdığı, başta çocuklar nezdinde olmak üzere genel olarak toplumsal cinsiyet rollerini zedelediği ve toplumu yozlaştırdığı vurgulandı. Üst Kurul, ilgili dijital platforma 6112 sayılı Kanun'da yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' ve 'Müstehcen olamaz' hükümlerini ihlal etmekten katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası uyguladı.