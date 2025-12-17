Haberler

TRT'ye RTÜK Kalkanı... "Üst Kurul'un Yetkisi Bulunmamaktadır, İzleyici Temsilciliği'ne Yapacağınız Başvuru Dikkate Alınacaktır"

Güncelleme:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün TRT Haber'in 'Ankaralılar yine susuz kalacak' haberi hakkında yaptığı şikayete, programların yayından önce müdahale yetkisi bulunmadığını belirterek yanıt verdi. Yayınların denetimi ve şikayet süreçlerine dair detaylar açıklandı.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün TRT Haber'in "Ankaralılar yine susuz kalacak" haberine ilişkin yaptığı şikayet başvurusuna verilen yanıtta, "Üst Kurulun programlara yayından önce müdahale etme veya programları yayından kaldırma yetkisi bulunmamaktadır. Tarafınızca yayın kuruluşunun, ortak denetim ile öz denetim mekanizmalarının oluşturulması, izleyici ve dinleyicilerden ulaşan şikayetlerin değerlendirilip kuruluşun yayın kuruluna sunulması ve sonuçlarının takip edilmesi amacıyla oluşturulan izleyici temsilciliğine yapılacak başvurunun da dikkate alınacağı düşünülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün TRT Haber'in 5 Aralık'ta yayınladığı "Ankaralılar yine susuz kalacak" haberine ilişkin RTÜK'e yaptığı şikayete yanıt verildi. RTÜK'ten Üsk Kurul Başkanı adına İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Murat Ellialtı imzasıyla verilen yanıtta, şunlar kaydedildi:

"İlgi yazınız ile 'TRT Haber' logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 05.12.2025 tarihindeki muhtelif yayınlarında yer alan bazı haber içeriklerinin Ankara ilindeki su kesintileri hususunda ASKİ Genel Müdürlüğü'nün resmi açıklamalarına tezat oluşturan nitelikte olduğundan bahisle; ilgili yayınlarda kurum itibarını zedeleyen ve vatandaş nezdinde yanlış algı oluşturan ifadelere yer verilmesi suretiyle kamuoyunun yanlış yönlendirildiği belirtilerek bahse konu kuruluş hakkında Üst Kurulumuzca gerekli işlemlerin tesis edilmesi talep edilmektedir.

"Üst Kurulun programları yayından kaldırma yetkisi bulunmamaktadır"

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na verilmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, programları yayınlandıktan sonra ilgili Kanun hükümlerine uygunluk açısından denetlemekte olup, Üst Kurulun programlara yayından önce müdahale etme veya programları yayından kaldırma yetkisi bulunmamaktadır.

Yayınlar, Üst Kurul uzmanlarınca titizlikle takip edilmekte ve Kanun hükümlerine aykırı yayınlar için rapor düzenlenmekte, bu raporlar ve yayın kopyaları Üst Kurulca değerlendirilerek, gerektiğinde aynı Kanunun 32'nci maddesi hükümlerine göre kuruluşlara uyarı, idari para cezası, program durdurma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali cezası şeklinde müeyyideler, hukuki sürecin tamamlanması ile uygulanmaktadır. Üst Kurul şikayet esaslı değil, re'sen denetim yapmakla birlikte, şikayetler de titizlikle incelenmektedir. Başvurunuzda sözü edilen yayınlar da yukarıda açıklanan prosedür çerçevesinde takip edilmekte olup, ilgili Kanunda yer alan yayın ilkelerine aykırı bir hususun tespit edilmesi durumunda rapor düzenlenmektedir. Üst Kurul tarafından verilmiş olan müeyyide kararlarına www.rtuk.gov.tr adresindeki Üst Kurul Kararları bölümünden ulaşılabilmektedir.

"Kuruluşun yayın kuruluna sunun"

Öte yandan tarafınızca yayın kuruluşunun, ortak denetim ile öz denetim mekanizmalarının oluşturulması, izleyici ve dinleyicilerden ulaşan şikayetlerin değerlendirilip kuruluşun yayın kuruluna sunulması ve sonuçlarının takip edilmesi amacıyla oluşturulan izleyici temsilciliğine yapılacak başvurunun da dikkate alınacağı düşünülmektedir. İzleyici temsilcilerinin iletişim adreslerine www.rtuk.gov.tr adresinde bulunan 'İzleyici-Dinleyici/Yayın Denetimi' başlığı altında yer alan 'İzleyici Temsilciliği' bölümünden ulaşabilirsiniz."

