RTÜK, Tele 1'in Yayınlarını Durdurma ve Para Cezası Talep Ediyor

RTÜK, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle kanalın yayınlarının durdurulması ve para cezası talep ediyor.

MAHİR BAĞIŞ

RTÜK, yarın 14.00'da toplanacak. Edinilen bilgiye göre Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri yarınki toplantıda gündeme gelecek. Kanalın yayınlarının, "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" yayın ilkesinin ihlali iddiasıyla 10 güne kadar durdurulması değerlendirilecek.

Seçim sonrasında televizyon kanallarına ilişkin henüz herhangi bir inceleme/yaptırım kararı vermeyen Üst Kurul, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın açıklamaları için yarın toplanacak.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında; "4 soru 4 yanıt" programında silahlı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Yanardağ, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

10 GÜN YAYAN DURDURMA VE ÜST SINIRDAN PARA CEZASI TALEP EDİLİYOR

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre; Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen açıklamalar; "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" yayın ilkesinin ihlali olduğu gerekçesiyle, Tele 1 yayınının 10 güne kadar durdurulabileceği ve üst sınırdan para cezası talep edildiği öğrenildi.

RTÜK Kanunu'nun yayın ilkelerini içeren 8. maddesinin 1. fıkrasının iki ayrı bendi ile ilgili ihlal raporu hazırlandı. Söz konusu 8. maddenin 1. fıkrasının "b" bendi; yayınların "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" düzenlemesini içeriyor.

Aynı maddenin "d" bendine göre; "Yayınlar, terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz."

Kanuna göre, söz konusu "b" ve "d" bentlerindeki yayın ilkelerine aykırı yayın yapanlara bir önceki aydaki brüt reklam gelirinin yüzde 2'sinden yüzde 5'ine kadar idari para cezası verilebiliyor. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde kanalın yayınının 10 güne kadar durdurulmasına, bir yıl içinde ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptali yönünde karar alınabiliyor.

ÜÇÜNCÜ DEFA AYNI CEZA VERİLİRSE YAYIN LİSANSI İPTAL OLABİLİR

Son 1 yıl içinde, daha önce Tele 1 hakkında; "b" bendindeki ilkeye aykırı yayın gerekçesiyle yaptırım kararının alındığına dikkat çekiliyor. İzleme uzmanlarının raporunda, Merdan Yanardağ'ın söz konusu ifadelerinin "b" bendi kapsamında değerlendirildiği için Tele 1'in yayınlarının 10 güne kadar durdurulması talep ediliyor. Tele 1 hakkında aynı maddeden verilebilecek üçüncü bir ceza kanalın yayın linsansının iptaline neden olabilecek.