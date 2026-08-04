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RTÜK: Adımız kullanılarak yapılan bağış taleplerine itibar etmeyin

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RTÜK, bazı radyo ve televizyon kuruluşlarının, kurum adı kullanılarak telefonla arandığını ve maddi taleplerde bulunulduğunu belirterek, bu aramaların dolandırıcılık olduğunu ve itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı. Gerekli suç duyurularının yapıldığı ve sürecin takip edildiği ifade edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının, RTÜK'ün adı kullanılarak telefonla arandığını ve çeşitli gerekçelerle maddi talepte bulunulduğunu belirterek, bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

RTÜK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK'ün adı kullanılarak telefonla arandığını ve "yardım", "bağış" ya da çeşitli gerekçelerle maddi talepte bulunulduğunu bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: AA
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