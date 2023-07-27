RTÜK, Dijital Platformlara Üst Sınırdan Cezalar Vermeye Başladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix, Amazon, Disney+, Blu Tv, Bein, Mubi gibi dijital yayın platformlarına üst sınırdan ceza kesme kararı aldı. Türk aile yapısına aykırı yapımları kapsayan bu idari para cezası kararı hakkında detaylar haberimizde...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix, Amazon, Disney+, Blu Tv, Bein, Mubi, gibi dijital yayın platformlarına üst sınırdan ceza kesme kararı aldı. Türk aile yapısına aykırı yapımları kapsayan bu idari para cezası kararı hakkında detaylar haberimizde…

RTÜK'ten dijital platformlara üst sınırdan idari para cezası!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk aile yapısına aykırı içerikler barındıran yapımlara platformlara idari para cezası uygulanması kararı alındı. Açıklama içerisinde RTÜK üst kurulunun toplandığı ve yeni kararların alındığı belirtildi. Buna göre Türk aile yapısına aykırı olan içeriklere en üst sınırdan idari para cezası uygulanacak.

Netflix tarafından sunulan "Anne+" isimli yetişkin içeriğinin bulunduğu raporda "Filmde cinsiyetin, cinselliğin ve ilişkilerin sınırlarının tanınmaması, cinsiyet temelli alternatif ideal bir dünya kurgulanması, evrensel aile formunun değiştirilmesi, yoğun müstehcenlik içeren sahnelerin detaylı bir şekilde gösterilmesi ve tüm bunların normalleştirilmesi ve hatta 'sağlıklı' olarak tanımlanması, ailenin korunması ilkesine aykırı olarak değerlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.

Okullarda telefon yasağı geliyor!

RTÜK üst kurulu "Anne+" isimli içeriğin yer aldığı raporu incelediğinde sonuç olarak raporun haklı bulunduğuna karar verdi. Daha sonrasındaysa Netflix'e en üst sınırdan idari para cezası uygulanması kararı alındı. Bunun yanında "Elite" isimli dizi içinde benzer kararlar alındı.

İlk idari para cezalarını yiyen Netflix'in ardından Disney+'ta yayınlanan "Love,Victor", Amazon Prime Video'da yayınlanan "Modern Love", Mubi'de yayınlanan "Liseli" ve "Ateşli Oda" yapımlarına da idari para cezaları uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca RTÜK 2023 yılının Eylül ayında dijital yayın platformları ile Türk aile yapısının korunması başlığı ile toplantılar düzenleneceğini belirtti. Peki siz RTÜK tarafından alınan kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…