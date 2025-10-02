RTÜK Başkanı Şahin'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki Açıklaması

Haberler

RTÜK Başkanı Şahin'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Sumud Filosu'na yönelik alçakça saldırı, insanlığa, uluslararası hukuka ve vicdana karşı işlenen bir suçtur.

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye, her daim zalimin karşısında, mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Sumud Filosu'na yönelik alçakça saldırı, insanlığa, uluslararası hukuka ve vicdana karşı işlenen bir suçtur. Terör devleti İsrail'in sivilleri hedef almasını en güçlü şekilde lanetliyor, bu onurlu yolculuğa çıkan gönüllü kahramanlarımızı tüm kalbimle selamlıyorum. Dualarımız sizlerle."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
