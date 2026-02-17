Haberler

RTÜK Başkanı Daniş'ten Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan göçüğe ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından, yayıncı kuruluşların acılı ailelerin mahremiyetine saygı göstermeleri ve insan onuruna hassas davranmaları gerektiğini vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından yayıncı kuruluşların, acılı ailelerin mahremiyeti ve insan onuruna saygı gibi konularda hassas davranmaları gerektiğini belirtti.

Daniş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Kilimli ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, göçük altından yaralı olarak kurtarılanlara ise acil şifalar diledi.

Daniş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yayıncı kuruluşlarımızın yapacakları yayınlarda, acılı ailelerin mahremiyetine ve insan onuruna saygı çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerekliliğini önemle hatırlatıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

