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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u Ziyaret Etti

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u Ziyaret Etti
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Eskişehir'de düzenlenen 'Sosyal Medya ve İletişim Kampı' açılışı öncesinde Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Şahin, Vali Aksoy'a teşekkür ederek Eskişehir'de olmaktan memnuniyetini dile getirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel 9. Tematik Kış Kampları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen "Sosyal Medya ve İletişim Kampı"'nın açılış programına katılmak üzere kente gelen RTÜK Başkanı Şahin, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'la birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Vali Aksoy, Şahin'i Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Başkan Şahin ise Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, misafirperverliği için Aksoy'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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