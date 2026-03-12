Haberler

RTÜK Başkanı Daniş şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

RTÜK Başkanı Daniş şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurul'da düzenlenen iftar programına, RTÜK'te görev yapan şehit yakınları ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren gaziler katıldı.

İftar programında, RTÜK Başkanı Daniş'in yanı sıra RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, Üst Kurul üyeleri Fatma Çeliker, İlhan Taşcı, Dr. Necdet İpekyüz, Orhan Özdemir ve Tuncay Keser, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu yer aldı.

Programda konuşan Daniş, ramazan ayının sadece ibadet değil, sabrın, paylaşmanın ve kardeşliğin en yüce mertebesi olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne işaret eden Daniş, "Merhum Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dökülen her mısra, aslında sizlerin gösterdiği o sarsılmaz iradenin birer yansımasıdır. 'Korkma' diyerek gürleyen o ses, bugün sizlerin vakur duruşunda yankılanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi'nden Sakarya Meydan Muharebesi'ne, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nden terörle mücadele cephelerine kadar verilen her mücadelenin milletin birlik ve beraberliğinin sarsılmaz kalesi olduğunu vurgulayan Daniş, gazilerin gösterdiği azim ve metanetin toplum için önemli bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
ABD'de sinagoga saldırı

ABD şokta! Trump'ı uzun süre düşündürecek saldırı
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin hapis cezası verilen 11 sanık tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda vicdanları yaralayacak karar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

Zamanlama manidar! Komşuda kadınları askere çağırıyorlar
Alzheimer hastası annenin tanımadığı oğlu eve itfaiye merdiveniyle girdi

Annesi almayınca eve balkondan girebildi! Nedeni kahretti
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı

O ülkeyi açıkça tehdit etti: ABD'ye gelmeyin, can güvenliğiniz olmaz
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi