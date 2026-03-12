RTÜK Başkanı Daniş şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurul'da düzenlenen iftar programına, RTÜK'te görev yapan şehit yakınları ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren gaziler katıldı.

İftar programında, RTÜK Başkanı Daniş'in yanı sıra RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, Üst Kurul üyeleri Fatma Çeliker, İlhan Taşcı, Dr. Necdet İpekyüz, Orhan Özdemir ve Tuncay Keser, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu yer aldı.

Programda konuşan Daniş, ramazan ayının sadece ibadet değil, sabrın, paylaşmanın ve kardeşliğin en yüce mertebesi olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne işaret eden Daniş, "Merhum Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dökülen her mısra, aslında sizlerin gösterdiği o sarsılmaz iradenin birer yansımasıdır. 'Korkma' diyerek gürleyen o ses, bugün sizlerin vakur duruşunda yankılanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi'nden Sakarya Meydan Muharebesi'ne, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nden terörle mücadele cephelerine kadar verilen her mücadelenin milletin birlik ve beraberliğinin sarsılmaz kalesi olduğunu vurgulayan Daniş, gazilerin gösterdiği azim ve metanetin toplum için önemli bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.