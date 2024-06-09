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Rozetsiz ziyaret İYİ Parti'yi karıştırdı: Parti Akşener'i değil, Akşener partiyi bırakmış

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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi partisinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. MHP'den ayrılıp İYİ Parti'yi kuran ekipte yer alan bir siyasetçi, Akşener'in görüşme sırasında parti rozeti takmamasını eleştirdi. MHP kökenli siyasetçi "Biz genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra genel merkezde her odaya Dervişoğlu ile birlikte Akşener'in fotoğraflarını astık. Görünen o ki parti Akşener'i değil Akşener partiyi bıraktı" dedi.

İyi Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği 1.5 saatlik görüşme partisinde büyük tartışma yarattı. En büyük tepki MHP'den ayrılıp İyi Parti'yi kuran ekipten geldi.

"SARAY'A TESLİM OLMUŞ MHP'DE YER ALMAYIZ DEDİK"

MHP kökenli bir siyasetçi, "Biz Saraya teslim olmuş MHP'de yer almayız diyerek bu partiyi kurduk. Dün teslim olmadık bugün de teslim olmamız beklenemez" dedi.

GÖRÜŞMEYE ROZETSİZ GİTMİŞ

Son kongrenin ardından bir toparlanma başlarken Akşener'in bu ziyaretle yeni yönetime büyük zarar verdiğini ifade eden partililer Akşener'in Cumhurbaşkanı ile görüşürken rozetini çıkarmış olduğuna da dikkat çekti.

"BİZ HER ODAYA AKŞENER'İN FOTOĞRAFLARINI ASTIK"

Gazeteduvar'ın haberine göre Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeden iki gün önce katıldığı bir cenaze töreninde İYİ Parti rozeti taktığına işaret eden bir siyasetçi, "Biz genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra genel merkezde her odaya yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu ile birlikte Akşener'in fotoğraflarını astık. Ama gördük ki kurucu genel başkanımız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde o rozeti çıkarmış. Yine sosyal medya hesabından İYİ Parti'nin güneşini kaldırıp bulutlu bir hava fotoğrafı koymuş. Görünen o ki parti Akşener'i değil Akşener partiyi bıraktı" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Meral Akşener İYİ Parti MHP Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Doğuş:

Hiçbir dönemde siyaset erkanı bu kadar çirkinleşmemişti. Yine Hiçbir dönemde din bu kadar hasar almamıştır

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Erol Birol :

Aynen Doğuş isabet tam 12 den

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VEFA:

Elhamdülillah!...

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Turbo Levent:

AYNI KAPTAN YEMEK YER AYNI KABBA MICCAR BUNLAR

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Perwer:

Bana göre Erdoğan'ın bu hamlesi, iyi partiyi dağıtmaya yönelik bir hamledir. Buda azda olsa kendi partisine ama daha çok ortağı MHP'nin işine yarayabilir. Zaten ilk genel seçimden sonra İYİ Parti diye bir parti kalacağını düşünmüyorum.

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Nuri Aga:

MHP ne zaman AKP nin paçasından düşerse işte ozaman Ülkücü seçmen partiye geri döner.

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VEFA:

SARI ŞENER onurumuzdur. Kimseye ezdirmeyiz!..

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Hamit Gündoğdu:

İYİ parti rozeti takmasina yol veren önündeki engelleri kaldıran AKP'nin şövalyesi idi Meral Akşener..görevini tamamladı ve yeni bir unvan için görev bölgesine geldi.. alacağı en yüksek ünvan dük veya benzeri bir lider olabilir.

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Fatih Sultan:

Eski İyi Parti Genel Başkanı değil İyi parti eski genel başkanı

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VEFA:

Eskiden sonra virgülü unutmuşlar. Olsun, o kadar kusur kadı kızında da olur...

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