Royal Philharmonic Orchestra İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde AKM'de konser verdi

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İngiltere'nin köklü orkestralarından Royal Philharmonic Orchestra (RPO), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verdi.

Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşen konserde, orkestrayı müzik direktörü Vasily Petrenko yönetti. Konserin solisti ise keman sanatçısı Liya Petrova oldu.

Program, Nikolai Tcherepnin'in "La Princesse Lointaine" (Uzak Prenses) eseriyle başladı. Petrova'nın solist olarak yer aldığı konserde Jean Sibelius'un Keman Konçertosu seslendirildi.

Konserin ikinci bölümünde ise Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 5. Senfonisi sanatseverlerle buluştu.

Royal Philharmonic Orchestra 1946'da kuruldu

Merkezi Londra'da bulunan Royal Philharmonic Orchestra, 1946'da şef Sir Thomas Beecham tarafından kuruldu.

Orkestra, senfonik repertuvarın yanı sıra farklı müzik türleri, sinema ve video oyunu müzikleri gibi çeşitli projelerde de çalışmalar yürütüyor.

Tarihi boyunca Rudolf Kempe, Andre Previn, Yehudi Menuhin, Yuri Temirkanov ve Vladimir Ashkenazy gibi şef ve sanatçılarla çalışan RPO, Kylie Minogue, Shirley Bassey, Deep Purple, Def Leppard ve Rod Stewart gibi popüler müzik sanatçılarıyla da ortak projeler gerçekleştirdi.

Orkestra, konser çalışmalarının yanı sıra eğitim ve toplumsal erişim programları da yürütüyor. RPO Resound programı kapsamında farklı yaş ve topluluklardan kişilerin müzikle buluşmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

RPO'nun sanat yönetimini Vasily Petrenko sürdürüyor.

Kaynak: AA