Rönesans Rezidans'ın yurt dışındaki ortağı için kırmızı bülten talebi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'a yönelik soruşturmada tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un (56) kardeşi ve ortağı inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında kırmızı bülten talep edildi.

Antakya ilçesi İnönü Bulvarı'nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen 250 daireli 12 katlı Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu. Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut ile futbolcusu Christian Atsu'nun da hayatını kaybettiği rezidansı yapan inşaat şirketine yönelik soruşturmada; 11 Şubat'ta tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un ortağı ve aynı zamanda kardeşi olan Hüseyin Yalçın Coşkun'un, Karadağ'da bulunduğu belirlendi.Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada Hüseyin Yalçın Coşkun için gıyabi tutuklama kararı verildi, ayrıca iade talepnamesi ile kırmızı bülten talebi hazırlandı. Talep yazısında; Hüseyin Yalçın Coşkun'un rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı olduğu, binanın yıkılmasından da sorumlu tutulduğu vurgulandı. Talep, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne iletildi.