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Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'de İHA'lara karşı AB ve NATO'da işbirliği yapacak

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Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'de İHA'lara karşı AB ve NATO'da işbirliği yapacak
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Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Iotova, Karadeniz'de ticari denizcilik güvenliği için AB ve NATO'da İHA'lara karşı işbirliği kararı aldı. Dan, İHA saldırılarının Rusya'nın Ukrayna savaşının sonucu olduğunu ve tarım tedariklerini tehdit ettiğini söyledi.

(ANKARA) - Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Iliana Iotova ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülkenin Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği (AB) ve NATO bünyesinde İHA'lara karşı daha güçlü önlemler alınması için iş birliği içinde çalışması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Iliana Iotova ile telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmede, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son insansız hava aracı saldırısını, Karadeniz ticaret gemilerinin seyrüsefer güvenliği ile denizcilik ve altyapıyı etkileyen diğer olayları görüştüklerini belirtti.

Dan, şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan Cumhurbaşkanı Iliana Iotova ile Bulgaristan kıyılarında Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son insansız hava aracı saldırısı ile Romanya sularında denizcilik ve altyapıyı etkileyen diğer olaylar hakkında çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Bu insansız hava aracı saldırıları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırgan savaşın doğrudan sonuçlarıdır ve bölgemizdeki denizcilik faaliyetlerini olduğu kadar diğer kıtalara hayati tarım tedariklerini de tehlikeye atmaktadır. Romanya ve Bulgaristan'ın, Karadeniz'de güvenli ticari denizcilik sağlamak amacıyla AB ve NATO içinde daha güçlü karşı-insansız hava aracı önlemlerini zorlamak için yakın işbirliği içinde çalışması konusunda anlaşmaya vardık."

Kaynak: ANKA
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