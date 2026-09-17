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Romanya, stratejik limanlarının güvenliği için İHA savar sistemleri test ediyor

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Romanya, Karadeniz ve Tuna Nehri üzerindeki stratejik limanlarının güvenliğini güçlendirmek amacıyla insansız hava aracı (İHA) savar sistemleri test etmeye başladı.

Romanya, Karadeniz ve Tuna Nehri üzerindeki stratejik limanlarının güvenliğini güçlendirmek amacıyla insansız hava aracı (İHA) savar sistemleri test etmeye başladı.

Romanya medyasında yer alan haberlerde, ülkenin Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle sınıra yakın bölgelerinde oluşan güvenlik tehdidine ilişkin önlemler alındığı belirtildi.

Haberlerde, Romanya Deniz Kuvvetlerinin ülkenin Karadeniz kıyısı ve Tuna Nehri'nde bulunan stratejik limanlarının güvenliğini güçlendirmek amacıyla İHA savar sistemleri test etmeye başladığı ifade edilirken, ilk denemenin Köstence'deki limanda yapıldığı aktarıldı.

Köstence'nin ardından sistemlerin Braila, Tulcea ve Mangalia kentlerindeki limanlara da konuşlandırılacağı belirtilen açıklamada, bu adımlarla Karadeniz kıyısı ve Tuna Nehri boyunca uzanan kritik altyapının İHA sistemlerine karşı korunmasının hedeflendiği vurgulandı.

Bu arada, Romanya'da son dönemde özellikle Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan bölgede İHA hareketliliği yaşanıyor.

Kaynak: AA
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