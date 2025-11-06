Romanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

(ANKARA) - Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Toiu ile görüşmesinde, Türkiye'nin Romanya ve Bulgaristan ile yürüttüğü Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun faaliyetlerinin bölgesel dayanışma ve somut iş birliğinin başarılı bir örneğini oluşturduğunu dile getirmesi, Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ile Avrupa güvenlik mimarisi konularında Türkiye'nin beklentilerini paylaşması bekleniyor.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, yarın Ankara'ya geliyor. Ziyaret, Toiu'nun Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret özelliğini taşıyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Toiu ile görüşmesinde Türkiye ile Romanya arasında stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin her alanda gelişmesinden duyulan memnuniyeti belirtecek. İki ülke arasındaki güçlü ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin hedeflendiğini dile getirecek olan Fidan, Türkiye'nin Romanya ile bağlantısallığının geliştirilmesine önem verdiğini, bunun bölgesel bağlantısallığın güçlenmesine de katkı sağlayacağını vurgulayacak. Fidan, hem Türkiye-Bulgaristan-Romanya hattında hem de Türkiye'nin bu sene nisan ayında stratejik ortağı olduğu Üç Deniz Girişimi platformu üzerinden daha geniş bir bölgede ulaştırma ve enerji koridorlarının güçlendirilebileceğini ifade edecek.

Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın hakim olmasına verdiği öncelik dile getirilecek

Bakan Fidan görüşmede Romanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile Tatar Türklerinin iki ülke arasındaki beşeri bağların güçlenmesine katkı sağladığını belirtecek. Başta Balkanlar ve Karadeniz olmak üzere iki ülkenin bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket etmesinin önemine dikkati çekecek olan Fidan, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın hakim olmasına öncelik verdiğini kaydedecek.

Müttefik iki ülke arasında askeri ilişkilerin ve savunma sanayi alanındaki iş birliğinin hızla gelişmesinin bölgesel güvenliğe ve NATO'nun caydırıcılığına da katkı sağladığını vurgulayacak olan Fidan, Türkiye'nin Romanya ve Bulgaristan ile yürüttüğü Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun faaliyetlerinin bölgesel dayanışma ve somut iş birliğinin başarılı örneğini oluşturduğunu ifade edecek.

Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin beklentiler paylaşılacak

Fidan, Türkiye'nin AB ile ilişkiler ve Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin beklenti ve önceliklerini Rumen mevkidaşına aktaracak. Türkiye'nin, Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizmasına etkin katılımı ve ortak projeler geliştirmesinin hem ikili ilişkiler hem de Avrupa'nın güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurgulayacak olan Fidan, Romanya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine desteğinden duyulan memnuniyeti dile getirecek. Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun ilerletilmesi konularında Türkiye'nin beklentilerinin devam ettiğine dikkati çekecek.

Bakan Fidan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşacak ve adil ve kalıcı barış sağlanmasının önemini vurgulayacak.

Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin korunmasına yönelik girişimlerine değinecek olan Fidan, Gazze'de ateşkese tümüyle riayet edilmesini sağlamak için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiğini vurgulayacak.