Ortaca'da yaşayan Roman vatandaşların sorunları yerinde dinlendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, roman vatandaşların sorunlarıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı ve ilgili kurum yetkilileri, belediyenin ceza kesme uygulamaları ve yaşanan doğal afetlerin etkilerini yerinde inceledi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşan Roman vatandaşların sorunları yerinde dinlendi.

Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, İçişleri Bakanlığı Roman Koordinasyon Merkezi Muğla Valiliği İl Saha Koordinatörü Alp Acu ve ilgili kurum görevlileri, Yerbelen Mahallesi'nde yaşayan roman vatandaşları ziyaret etti.

Yetkiler, belediye tarafından ceza kesilen Fikri Kımna'yı ve geçtiğimiz günlerde yaşanan yağışlardan sonra yaşadıkları çadırları su basan ailelerle görüştü.

Elektrik, su, barınma, ulaşım, ceza gibi sorunlarını anlatan vatandaşlar, çözüm bulunması konusunda yardım istedi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Roman Koordinasyon Merkezi Muğla Valiliği İl Saha Koordinatörü Alp Acu, "Ortaca Belediyesi burayı Valiliğimize verirse iş çözülür. Ortaca Belediye başkanımızın da sizlerin sorunlarınızı bildiğini düşünüyorum. İnşallah belediye başkanımız bizlere yardımcı olur." dedi.

Sahada sorunları yerinde dinlediklerini belirten Acu, vatandaşların daha sağlıklı ve yaşanabilir bbir ortama kavuşmaları için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
